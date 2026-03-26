Барро підтвердив, що міністри G7 обговорять ремонт захисної арки ЧАЕС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що глави МЗС країн "Великої сімки" обговорять ремонт пошкодженої Росією арки-укриття над Чорнобильською атомною електростанцією.

Про це, як пише "Європейська правда", французький посадовець заявив на пресконференції напередодні засідання G7.

За словами Барро, міністри закордонних справ країн G7 обговорять ремонтні роботи вартістю близько 500 мільйонів євро для відновлення захисної арки ЧАЕС. Нагадаємо, російський дрон атакував укриття атомної електростанції у лютому минулого року.

"У липні 2025 року я відвідав це місце, щоб на власні очі побачити наслідки цієї безмежної війни. Ввечері нам буде представлено перші фінансові підрахунки збитків, спричинених цим дроном, які становлять близько 500 мільйонів євро", – заявив французький міністр.

Він наголосив, що країни G7 мають відіграти ключову роль у відновленні захисної арки.

"G7 має відігравати провідну роль у цьому зборі коштів у тісній координації з Європейським банком реконструкції та розвитку", – сказав Барро журналістам.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо має бути присутньою на зустрічі міністрів G7 у п’ятницю, 27 березня.

Повідомляли, що у зустрічі візьме участь держсекретар США Марко Рубіо. У Держдепі зазначили, що міністри G7 обговорять війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Також до Франції прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який долучиться до спеціальної сесії глав МЗС країн "Великої сімки", присвяченій підтримці України.