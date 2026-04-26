У МЗС України засудили стрілянину на заході з Трампом
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив стрілянину, яка сталася у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп та низкою високопосадовців.
Як пише "Європейська правда", про це Сибіга написав на платформі X.
Міністр також висловив полегшення, що президент та віцепрезидент США, а також решта учасників заходу не постраждали від атаки. Сибіга наголосив, що таке насильство не може бути виправданим.
"Таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", – написав глава МЗС.
Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.
За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.
Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.