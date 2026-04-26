Трамп припустив, що він був ціллю нападника, який влаштував стрілянину на заході Білого дому

Президент США Дональд Трамп, коментуючи стрілянину, яка сталася на заході за його участю, припустив, що міг бути ціллю нападника.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час пресбрифінгу у Білому домі після інциденту.

Під час виступу Трамп заявив, що підозрюваний, узятий під варту, був "дуже хворою людиною".

"У мене склалося враження, що він був убивцею-одинаком. Це божевільні. Це божевільні та з ними потрібно розібратися", – сказав він.

Трамп заявив, що захід буде перенесено на пізнішу дату, додавши, що ця подія стала травмуючою для першої леді Меланії Трамп.

Також він стверджував, що спочатку не хотів їхати з місця події попри вимоги Секретної служби.

"Я відчайдушно боровся за те, щоб залишитися, але був протокол. Але вони сказали: "Будь ласка, сер", бо не знали всього, відбувалося багато чого, і вони не знали, чи може бути там одинокий стрілець", – заявив Трамп.

На запитання репортера, чи вважає президент, що він був ціллю нападу, Трамп відповів: "Мабуть...ці люди божевільні; ти ніколи не знаєш".

Він пояснив, що нападники обирають найвпливовіших людей для замахів на вбивство.

"Я вивчав випадки замахів... вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не нападають на тих, хто нічого особливого не робить. Ми зробили багато", – пояснив він.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали. За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

Федеральне бюро розслідувань США розглядало стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.