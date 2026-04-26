В МИД Украины осудили стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Новости — Воскресенье, 26 апреля 2026, 10:54 — Ольга Ковальчук

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил стрельбу, произошедшую в Вашингтоне во время ужина для корреспондентов Белого дома в отеле, где находились президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп и рядом высокопоставленных чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сибига написал на платформе X.

Министр также выразил облегчение, что президент и вице-президент США, а также остальные участники мероприятия не пострадали от атаки. Сибига подчеркнул, что такое насилие не может быть оправдано.

"Такое насилие не имеет оправдания и не должно иметь места в демократическом обществе", – написал глава МИД.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.

