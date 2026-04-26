Німеччина та Франція засудили стрілянину на вечері, де перебував Трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон долучилися до європейських лідерів, які засудили стрілянину у вашингтонському готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп та низкою високопосадовців своєї адміністрації.

Про це вони написали у своїх соцмережах, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що у демократії немає місця насильству. Також він висловив полегшення щодо того, що Трамп та перша леді США, а також всі присутні перебувають у безпеці.

"Збройний напад, скоєний на президента Сполучених Штатів, є неприйнятним. У демократичному суспільстві немає місця насильству. Я висловлюю свою повну підтримку Дональду Трампу", – заявив своєю чергою Макрон.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.