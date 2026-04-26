Трамп "дуже задоволений" відповіддю Секретної служби на стрілянину

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "дуже задоволений" діями служб безпеки у відповідь на стрілянину.

Про це він сказав увечері 26 квітня, цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Трамп високо оцінив роботу Секретної служби у відповідь на стрілянину.

"Ніяких ігор не було. Вчора ввечері вони продемонстрували великий талант, вони просто зупинили його на місці. Він навіть не наблизився до дверей і не зміг їх пройти", – сказав він.

Трамп акцентував, що спецслужбовці "зробили хорошу роботу".

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що ціллю стрілянини були Трамп та посадовці його адміністрації.

Також Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".