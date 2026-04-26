Трамп "очень доволен" реакцией Секретной службы на стрельбу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "очень доволен" действиями служб безопасности в ответ на стрельбу.

Об этом он сказал вечером 26 апреля, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Трамп высоко оценил работу Секретной службы в ответ на стрельбу.

"Никаких игр не было. Вчера вечером они продемонстрировали большой талант, они просто остановили его на месте. Он даже не приблизился к дверям и не смог их пройти", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что спецслужбовцы "сделали хорошую работу".

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, напавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что целью стрельбы были Трамп и чиновники его администрации.

Также Трамп считает, что такой стрельбы никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".