Білий дім: ціллю стрілка були Трамп та посадовці адміністрації

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що ціллю стрілянини були американський президент Дональд Трамп та посадовці його адміністрації.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Раніше виконувач обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш припускав, що мішенню стрілка був Трамп.

"Вечір, який мав стати веселим на вечері, де президент Трамп розповідав анекдоти та відзначав свободу слова, був зірваний розбещеним божевільним, який намагався вбити президента та якомога більше посадовців адміністрації Трампа", – сказала вона.

Також Левітт заявила, що Трамп "був безстрашним".

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.