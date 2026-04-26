Трамп підтвердив візит короля Британії після нападу у Вашингтоні

Президент Дональд Трамп заявив, що візит короля Чарльза III до Вашингтона все ж відбудеться, попри напад під час вечері кореспондентів Білого дому.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи змінилися плани з огляду на стрілянину.

"Так, це хороше запитання. У ньому багато дрібних нюансів. Ви намагаєтеся заплутати мене, як я це роблю постійно. Це важливе запитання", – відповів американський президент.

Далі він похвалив короля Британії й сказав, що з нетерпінням чекає на зустріч з ним.

"По-перше, король Чарльз приїжджає, і він чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина. І чудовий представник. І він мужній", – заявив він.

Також Трамп згадав про проблеми короля Британії зі здоров’ям.

"У нього є проблема зі здоров’ям, як ви знаєте, це добре задокументована проблема, і він поводиться дивовижно. Насправді він дуже хоробрий. І він мій давній друг. Отже, він приїде, і ми чудово проведемо час. І він представляє свою країну так, як ніхто інший", – додав президент США.

Раніше головний секретар британського прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що уряд Великої Британії продовжує тісно співпрацювати з американськими службами безпеки в організації візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у вашингтонському готелі.

Очікується, що державний візит короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли до США розпочнеться у понеділок, 27 квітня, і триватиме 4 дні.