Трамп подтвердил визит короля Великобритании после нападения в Вашингтоне

Президент Дональд Трамп заявил, что визит короля Карла III в Вашингтон всё же состоится, несмотря на нападение во время ужина с корреспондентами Белого дома.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, изменились ли планы в связи со стрельбой.

"Да, это хороший вопрос. В нем много мелких нюансов. Вы пытаетесь запутать меня, как я это делаю постоянно. Это важный вопрос", – ответил американский президент.

Далее он похвалил короля Великобритании и сказал, что с нетерпением ждет встречи с ним.

"Во-первых, король Чарльз приезжает, и он замечательный человек. Мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек. И замечательный представитель. И он мужественный", – заявил он.

Также Трамп упомянул о проблемах короля Великобритании со здоровьем.

"У него есть проблема со здоровьем, как вы знаете, это хорошо задокументированная проблема, и он ведет себя удивительно. На самом деле он очень храбрый. И он мой давний друг. Итак, он приедет, и мы прекрасно проведем время. И он представляет свою страну так, как никто другой", – добавил президент США.

Ранее главный секретарь британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство Великобритании продолжает тесно сотрудничать с американскими службами безопасности в организации визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в вашингтонском отеле.

Ожидается, что государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в США начнется в понедельник, 27 апреля, и продлится 4 дня.