Британія працює зі службами безпеки США щодо візиту короля на тлі стрілянини у Вашингтоні

Уряд Великої Британії продовжує тісно співпрацювати з американськими службами безпеки в організації візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у вашингтонському готелі, де перебував президент Дональд Трамп та інші високопосадовці.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив головний секретар британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Даррен Джонс, передає Reuters.

Секретар Стармер сказав, що британський уряд і Букінгемський палац "дуже серйозно" ставляться до безпеки короля Чарльза, і вже ведуть обговорення з американськими службами безпеки.

"Щодо візиту Його Величності до Сполучених Штатів наступного тижня…наші служби безпеки, очевидно, продовжують тісно співпрацювати до цього", – заявив Джонс.

Державний візит короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли до США розпочнеться у понеділок, 27 квітня, і триватиме 4 дні.

Королівське подружжя прибуде до Вашингтона після того, як увечері 25 квітня під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президента, першу леді та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали агенти Секретної служби США.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.

Низка європейських лідерів засудили стрілянину у Вашингтоні.