Китай предупредил ЕС о нанесении ущерба китайским компаниям и пообещал принять ответные меры

В понедельник Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.

Предложенные ЕС правила "Сделано в Европе" будут требовать от компаний, стремящихся получить государственное финансирование в таких секторах, как автомобилестроение, зеленые технологии и металлургия, соблюдать минимальные требования к доле местных компонентов.

В понедельник Пекин резко осудил план ЕС, пообещав принять контрмеры в случае его введения в действие. Китайское Министерство торговли заявило, что в пятницу направило в Европейскую комиссию комментарии, в которых выразило "серьезную озабоченность" Китая по поводу закона, который оно назвало "системной дискриминацией".

"Если ЕС... продолжит продвижение этого законодательства и тем самым нанесет ущерб интересам китайских компаний, у Китая не будет иного выбора, как принять контрмеры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий", – предупредило китайское министерство

В марте ЕС обнародовал новые правила "Сделано в Европе" для компаний, стремящихся получить доступ к государственным средствам в стратегических секторах, обязывая фирмы соблюдать минимальные требования к доле деталей, произведенных в ЕС.

Это предложение, которое месяцами задерживалось из-за споров по поводу этих мер, является ключевой частью усилий Европейского Союза, направленных на восстановление своей конкурентоспособности, замедление промышленного упадка и предотвращение потери сотен тысяч рабочих мест.

Напомним, в феврале лидеры ЕС пообещали ускорить создание единого рынка, чтобы конкурировать с США и Китаем.