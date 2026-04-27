У НАТО не вважають, що Штати суттєво дистанціюються від Альянсу через образи Трампа

Голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне не очікує масштабного дистанціювання США від Альянсу через образи президента Дональда Трампа на союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Драгоне запитали, чи буде НАТО життєздатним "під керівництвом Європи" у разі, якщо США дистанціюються.

"Перш за все, я не думаю, що відбудеться масштабний відхід Сполучених Штатів від зобов'язань перед НАТО. Але я вважаю, що Європі необхідно взяти на себе відповідальність, і ми починаємо це робити завдяки серйозним інвестиційним зобов'язанням, ухваленим у Гаазі минулого року. Перші результати ми побачимо на наступному саміті в Анкарі", – зазначив Драгоне.

На питання стосовно того, як найімовірніше адміністрація Трампа відповість у межах НАТО через невдоволення союзниками, адмірал сказав, що допускає певне скорочення американської присутності у Європі, але не масштабне переміщення.

"Подібні речі нещодавно озвучувалися, безумовно, але нам потрібно дивитися на реальний стан справ на місцях. Я намагаюся бути практиком. Масштабні переміщення – ні, нічого подібного. Я допускаю можливість деякого скорочення участі (США), але мені ще належить побачити, що саме це означатиме на ділі", – зазначив він.

Драгоне продовжив, що потенційно Штати можуть почати перегрупування сил, перекидаючи їх в інший регіон світу.

"Однак якщо ми дійсно є сильним і зрілим альянсом, інші союзники зможуть провести ротацію, заповнити прогалини і взяти на себе відповідальність за традиційну зону відповідальності НАТО, поки інший союзник задіяний у перехопленні кризи далеко від нас, і це правильно", – додав він.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

Згодом у ЗМІ потрапили деталі нібито листа Пентагону з варіантами таких заходів, де, серед іншого, пропонують "вигнати Іспанію з НАТО" – що, втім, юридично неможливо через принцип одностайності рішень в Альянсі.