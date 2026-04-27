В НАТО не считают, что Штаты дистанцируются от Альянса из-за оскорблений Трампа

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне не ожидает масштабного дистанцирования США от Альянса из-за претензий к союзникам президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью РБК-Україна.

Драгоне спросили, будет ли НАТО жизнеспособным "под руководством Европы" в случае, если США дистанцируются.

"Прежде всего, я не думаю, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО. Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре", – отметил Драгоне.

На вопрос о том, как скорее всего администрация Трампа ответит в рамках НАТО из-за недовольства союзниками, адмирал сказал, что допускает определенное сокращение американского присутствия в Европе, но не масштабное перемещение.

"Подобные вещи недавно озвучивались, безусловно, но нам нужно смотреть на реальное положение дел на местах. Я стараюсь быть практиком. Масштабные перемещения – нет, ничего подобного. Я допускаю возможность некоторого сокращения участия (США), но еще предстоит увидеть, что именно это будет означать на деле", – отметил он.

Драгоне продолжил, что потенциально Штаты могут начать перегруппировку сил, перебрасывая их в другой регион мира.

"Однако если мы действительно являемся сильным и зрелым альянсом, другие союзники смогут провести ротацию, заполнить пробелы и взять на себя ответственность за традиционную зону ответственности НАТО, пока другой союзник задействован в перехвате кризиса далеко от нас, и это правильно", – добавил он.

