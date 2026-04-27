У SIPRI назвали три країни світу, що витрачають найбільше грошей на зброю

Світові витрати на зброю продовжують зростати 11-й рік поспіль, при цьому США, Китай і Росія виділяють найбільше грошей серед усіх країн світу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з доповіддю аналітичного центру, опублікованою в понеділок, у 2025 році світові військові витрати зросли на 2,9% – до 2,89 трлн доларів. Таким чином вони збільшувались 11-й рік поспіль, а їхня частка у світовому валовому внутрішньому продукті (ВВП) досягла 2,5%, найвищого рівня з 2009 року.

На три країни з найбільшими військовими витратами – США, Китай і Росію – припадало загалом $1,48 трлн, або 51% світових витрат.

Військові витрати США в 2025 році знизилися до $954 млрд, головним чином через те, що не було затверджено нової фінансової військової допомоги для України. "Це різко контрастувало з попередніми трьома роками, коли загалом було затверджено $127 млрд", – заявили у SIPRI.

Однак США збільшили інвестиції як у ядерний, так і в звичайний військовий потенціал, щоб зберегти домінування у Західній півкулі та стримати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні, що є ключовими цілями нової Стратегії національної безпеки.

"Зниження військових витрат США у 2025 році, ймовірно, буде короткочасним", – зазначив Нан Тян, директор Програми військових витрат та виробництва озброєння SIPRI. Витрати, затверджені Конгресом США на 2026 рік, зросли до понад 1 трильйона доларів, що є суттєвим збільшенням порівняно з 2025 роком, і можуть зрости до 1,5 трильйона доларів у 2027 році.

Оборонні витрати Китаю склали $336 млрд (зростання на 7,4% порівняно з 2024 роком), а Росії – $190 млрд (зростання на 5,9%).

Нагадаємо, дані SIPRI свідчать, що Німеччина значно збільшила експорт озброєння, випередивши Китай і посівши четверте місце у світі.