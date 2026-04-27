У НАТО очікують, що РФ продовжить нарощувати сили

У Північноатлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу, та орієнтуються на це у своєму плануванні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв’ю РБК-Україна.

Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами й засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО.

"Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості – тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження", – сказав адмірал.

На уточнювальне запитання, чи є Росія "загрозою номер один", він відповів ствердно.

"Безумовно, Росія – номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів… Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше", – зазначив Драгоне.

Він уточнив, що має на увазі "сферу впливу" Москви до розпаду СРСР, та що йдеться "не лише про країни Балтії".

Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії вочевидь найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.

Також Драгоне не очікує масштабного дистанціювання США від Альянсу через образи президента Дональда Трампа на союзників.