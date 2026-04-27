В НАТО ожидают, что Россия продолжит наращивать свои силы

В Североатлантическом альянсе ожидают, что Россия в обозримом будущем продолжит наращивать свою военную мощь, и учитывают это в своем планировании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина.

Драгоне спросили, как текущая ситуация с силами и средствами РФ и планами ее руководства влияет на соответствующее оборонное планирование НАТО.

"Мы ожидаем дальнейшего наращивания российской военной машины. Мы будем противостоять этому, развивая наши возможности – то есть все то, что мы планируем закупить и приобрести в ближайшей и долгосрочной перспективе. И это напрямую связано с характером угроз. Угрозами для НАТО являются, конечно, Россия и террористические группировки. Мы работаем по этим двум направлениям, чтобы действовать на опережение", – сказал адмирал.

На уточняющий вопрос, является ли Россия "угрозой номер один", он ответил утвердительно.

"Безусловно, Россия – номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений… Гибридные и нетрадиционные угрозы уже имеют место и будут продолжаться. Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее", – отметил Драгоне.

Он уточнил, что имеет в виду "сферу влияния" Москвы до распада СССР, и что речь идет "не только о странах Балтии".

Адмирал добавил, что в структурах безопасности стран Балтии, очевидно, лучше всего видят потенциальные риски и угрозы для себя, поэтому он доверяет их оценке о том, что непосредственной угрозы сейчас нет.

Также Драгоне не ожидает масштабного дистанцирования США от Альянса из-за оскорблений президента Дональда Трампа в адрес союзников.