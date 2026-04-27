Грузія викликала посла ЄС після слів про повернення країни "у темні часи"

Посла ЄС у Грузії Павла Герчинського викликали до МЗС країни після його слів про повернення Грузії до "темних часів".

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

У понеділок 27 квітня посол ЄС прийшов на зустріч з очільницею МЗС Макою Бочорішвілі, куди його викликали у зв’язку з останніми заявами у Брюсселі.

Павел Герчинський тоді зазначив, що Грузія перебуває на роздоріжжі і її європейське майбутнє залежить від вибору влади та суспільства, говорив, що занепокоєний відкатом демократії.

"Майбутнє країни ще не визначене, але рішення, ухвалені найближчими тижнями й місяцями, визначать, чи стане Грузія частиною європейської родини країн, заснованої на демократії, верховенстві права і правах людини, чи повернеться у темне минуле", – сказав дипломат.

Нагадаємо, у березні прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що курс грузинської влади правильний, і це ЄС має змінити свій.

Нещодавно у Тбілісі запевнили, що не планують відновлювати дипвідносини з Росією.