Грузия вызвала посла ЕС после слов о возвращении страны к "темным временам"

Посла ЕС в Грузии Павла Герчинского вызвали в МИД страны после его слов о возвращении Грузии к "темным временам".

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

В понедельник 27 апреля посол ЕС пришел на встречу с главой МИД Макой Бочоришвили, куда его вызвали в связи с последними заявлениями в Брюсселе.

Павел Герчинский тогда отметил, что Грузия находится на распутье и ее европейское будущее зависит от выбора власти и общества, говорил, что обеспокоен откатом демократии.

"Будущее страны еще не определено, но решения, принятые в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи стран, основанной на демократии, верховенстве права и правах человека, или вернется в темное прошлое", – сказал дипломат.

Напомним, в марте премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что курс грузинской власти правильный, и это ЕС должен изменить свой.

Недавно в Тбилиси заверили, что не планируют восстанавливать дипотношения с Россией.