У Британії – нове затримання через підпали, спрямовані проти єврейських організацій
У Британії оголосили про затримання ще одного підозрюваного у зв’язку з підпалами на північному заході Лондона, спрямованими проти єврейських організацій.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
27 квітня британська поліція оголосила про затримання 37-річного підозрюваного, який може бути причетний до підпалів проти єврейських організацій, що стались останніми тижнями на північному заході Лондона.
"Його затримали за підозрою у підготовці терористичних актів і забрали до відділку поліції у Лондоні для допиту", – повідомили у поліції.
Перед цим повідомляли про затримання восьми підозрюваних у змові з метою підпалу об’єктів єврейської громади міста.
Всього за останній місяць у межах розслідування атак проти єврейських організацій затримали 26 осіб.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив обурення з приводу останніх інцидентів на ґрунті антисемітизму та заявив, що цього не будуть толерувати.