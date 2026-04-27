У Британії оголосили про затримання ще одного підозрюваного у зв’язку з підпалами на північному заході Лондона, спрямованими проти єврейських організацій.

27 квітня британська поліція оголосила про затримання 37-річного підозрюваного, який може бути причетний до підпалів проти єврейських організацій, що стались останніми тижнями на північному заході Лондона.

"Його затримали за підозрою у підготовці терористичних актів і забрали до відділку поліції у Лондоні для допиту", – повідомили у поліції.

Перед цим повідомляли про затримання восьми підозрюваних у змові з метою підпалу об’єктів єврейської громади міста.

Всього за останній місяць у межах розслідування атак проти єврейських організацій затримали 26 осіб.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив обурення з приводу останніх інцидентів на ґрунті антисемітизму та заявив, що цього не будуть толерувати.