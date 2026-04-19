Стармер про антисемітські атаки: ми не будемо цього терпіти

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив обурення з приводу останніх інцидентів на ґрунті антисемітизму, які відбулися у Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Заява Стармера була оприлюднена після того, як правоохоронці повідомили про другу за два дні спробу підпалу об’єктів єврейської громади Лондона.

У своєму повідомленні глава британського уряду наголосив, що такі напади є неприпустимими. Він також пообіцяв збільшити патрулювання на вулицях та притягнути зловмисників до відповідальності.

"Це огидно, і ми не будемо цього терпіти. Напади на нашу єврейську громаду – це напади на Велику Британію. Ми посилюємо патрулювання на вулицях, і винні будуть знайдені та притягнуті до відповідальності. Ми не зупинимося, поки не знайдемо винних", – написав Стармер.

Як повідомлялося, у неділю у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Напередодні у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Також у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися цього тижня.