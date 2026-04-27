В Британии новое задержание из-за поджогов, направленных против еврейских организаций

В Британии объявили о задержании еще одного подозреваемого в связи с поджогами на северо-западе Лондона, направленными против еврейских организаций.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

27 апреля британская полиция объявила о задержании 37-летнего подозреваемого, который может быть причастен к поджогам против еврейских организаций, произошедших в последние недели на северо-западе Лондона.

"Его задержали по подозрению в подготовке террористических актов и забрали в отделение полиции в Лондоне для допроса", – сообщили в полиции.

Перед этим сообщалось о задержании восьми подозреваемых в сговоре с целью поджога объектов еврейской общины города.

Всего за последний месяц в рамках расследования атак против еврейских организаций задержали 26 человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил возмущение по поводу последних инцидентов на почве антисемитизма и заявил, что этого не будут терпеть.