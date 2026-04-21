У Лондоні заарештували вісьмох підозрюваних у змові для нападів на єврейські об’єкти

Поліція Лондона в рамках масштабного антитерористичного розслідування заарештувала вісьмох людей, підозрюваних у змові з метою підпалу об’єктів єврейської громади міста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в міській поліції Лондона.

За даними правоохоронців, метою цієї змови був напад на місце, пов'язане з єврейською громадою. Водночас про конкретну ціль чи місце проведення не повідомляється.

Детективи лондонського відділку поліції заарештували трьох чоловіків віком 24, 25 та 26 років у Гарпендені у неділю, 19 квітня. Їх було взято під варту, а потім звільнено під заставу.

У понеділок, 20 квітня, у Стівеніджі було заарештовано 25-річного чоловіка. 26-річного чоловіка та двох жінок віком 50 та 59 років також заарештували поблизу Бірмінгема. Усіх їх доставили до поліцейської дільниці Лондона, де вони перебувають під вартою.

Вранці 21 квітня правоохоронці затримали 39-річного чоловіка в Ілінгу відповідно до розділу 41 Закону про боротьбу з тероризмом. Цей арешт був пов'язаний з розслідуванням поліції після виявлення банок з небезпечною речовиною в Кенсінгтонських садах 17 квітня. В рамках цього розслідування триває обшук у приміщенні на сході Лондона.

Зазначимо, що останніми тижнями у британській столиці зросла кількість випадків атак на єврейські об’єкти.

Як повідомлялося, у неділю у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

18 квітня у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській організації.

Також у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.

Повідомляли, що поліція Лондона розглядає можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися минулого тижня.