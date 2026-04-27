Трамп запевнив, що король Британії буде "у повній безпеці" під час візиту до США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що король Великої Британії Чарльз III буде "у повній безпеці" під час свого державного візиту до США, який має розпочатися у понеділок, 27 квітня.

Про це він сказав ввечері у неділю, 26 квітня, в ефірі CBS, цитує BBC, передає "Європейська правда".

У Трампа попросили прокоментувати візит короля Британії до США на тлі нещодавньої стрілянини під час заходу, на якому перебував американський президент.

У відповідь на це президент США заявив, що територія Білого дому, яку відвідає король Чарльз III, є "дійсно безпечною".

"Я думаю, це чудово, він буде в цілковитій безпеці. Територія Білого дому справді безпечна. Ця ділянка, що займає небагато акрів, справді безпечна. І він зупиниться тут, я вважаю, що він відвідає ще кілька інших місць, оскільки перебуватиме тут кілька днів", – сказав Трамп.

Очікується, що спершу король Британії та його дружина відвідають подружжя Трампів у Білому домі, а потім відвідають зустріч у саду, у якій візьмуть участь гості, які мають зв’язки зі США та Великою Британією.

Як відомо, президент США та його дружина Меланія Трамп були терміново евакуйовані з вечері кореспондентів Білого дому, що відбувалася ввечері 25 квітня в готелі "Гілтон" у Вашингтоні, після того, як пролунали постріли.

Нападник, який, за повідомленнями, відкрив вогонь біля входу до бального залу, був швидко затриманий правоохоронцями. Ним виявився 31-річний Коул Аллен із Торранса, штат Каліфорнія.

За словами Трампа, один з офіцерів отримав поранення, але його врятував бронежилет. Більше ніхто не постраждав.

Король Чарльз III вирушає до США з чотириденним державним візитом у понеділок, і цей інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки короля та королеви.

Уряд Великої Британії тісно співпрацював з американськими службами безпеки в організації візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у вашингтонському готелі.