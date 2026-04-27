Трамп заверил, что король Британии будет "в полной безопасности" во время визита в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что король Великобритании Чарльз III будет "в полной безопасности" во время своего государственного визита в США, который должен начаться в понедельник, 27 апреля.

Об этом он сказал вечером в воскресенье, 26 апреля, в эфире CBS, цитирует BBC, передает "Европейская правда".

У Трампа попросили прокомментировать визит короля Великобритании в США на фоне недавней стрельбы во время мероприятия, на котором находился американский президент.

В ответ на это президент США заявил, что территория Белого дома, которую посетит король Чарльз III, "действительно безопасна".

"Я думаю, это замечательно, он будет в полной безопасности. Территория Белого дома действительно безопасна. Этот участок, занимающий немного акров, действительно безопасен. И он остановится здесь, я считаю, что он посетит еще несколько других мест, поскольку будет находиться здесь несколько дней", – сказал Трамп.

Ожидается, что сначала король Британии и его жена посетят супругов Трампов в Белом доме, а затем – встречу в саду, в которой примут участие гости, имеющие связи с США и Великобританией.

Как известно, президент США и его жена Мелания Трамп были срочно эвакуированы с ужина корреспондентов Белого дома, который проходил вечером 25 апреля в отеле "Хилтон" в Вашингтоне, после того как раздались выстрелы.

Нападавший, который, по сообщениям, открыл огонь у входа в бальный зал, был быстро задержан правоохранителями. Им оказался 31-летний Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния.

По словам Трампа, один из офицеров получил ранения, но его спас бронежилет. Больше никто не пострадал.

Король Чарльз III отправляется в США с четырехдневным государственным визитом в понедельник, и этот инцидент вызвал беспокойство по поводу безопасности короля и королевы.

Правительство Великобритании тесно сотрудничало с американскими службами безопасности в организации визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в вашингтонском отеле.