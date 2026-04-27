Іспанія закликає купувати авіаквитки вже зараз через ризик подорожчання

Міністр промисловості та туризму Іспанії Жорді Ереу заявив, що охочим відпочити слід купувати авіаквитки "якомога швидше", щоб уникнути ризику підвищення цін через зростання цін на нафту.

Про це він сказав у понеділок, 27 квітня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Міністр промисловості та туризму Іспанії зазначив, що оскільки ціна на авіаквитки вже зросла – це може вплинути на попит. Втім, він закликав охочих зараз купити квитки, аби уникнути підвищення цін у майбутньому.

"Ми рекомендуємо людям купувати квитки зараз, оскільки авіакомпанії наразі використовують керосин, який було придбано деякий час тому, а отже, існує ризик коливання цін", – сказав він.

Ескалація та затягування американсько-ізраїльської війни на Близькому Сході спричинили серйозні потрясіння у світі, вдаривши по багатьох секторах – адже паливо та енергоносії важливі усюди. Але для авіаційної галузі ця війна стала особливо відчутною.

Про перші наслідки для перевізників стало публічно відомо ще у березні. Тоді, зокрема, найбільша скандинавська авіакомпанія SAS оголосила, що скасує кількасот рейсів у березні і не менше 1000 у квітні через високі ціни на пальне.

А нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця (80 туди, 80 назад).

10 квітня Міжнародна рада аеропортів попереджала, що Європа зіштовхнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

