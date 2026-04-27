Испания призывает покупать авиабилеты уже сейчас из-за риска подорожания

Министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу заявил, что желающим отдохнуть следует покупать авиабилеты "как можно скорее", чтобы избежать риска повышения цен из-за роста цен на нефть.

Об этом он сказал в понедельник, 27 апреля, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Министр промышленности и туризма Испании отметил, что поскольку цена на авиабилеты уже выросла, это может повлиять на спрос. Впрочем, он призвал желающих купить билеты сейчас, чтобы избежать повышения цен в будущем.

"Мы рекомендуем людям покупать билеты сейчас, поскольку авиакомпании в настоящее время используют керосин, который был закуплен некоторое время назад, а значит, существует риск колебаний цен", – сказал он.

Эскалация и затягивание американо-израильской войны на Ближнем Востоке вызвали серьезные потрясения в мире, ударив по многим секторам – ведь топливо и энергоносители важны везде. Но для авиационной отрасли эта война стала особенно ощутимой.

О первых последствиях для перевозчиков стало публично известно еще в марте. Тогда, в частности, крупнейшая скандинавская авиакомпания SAS объявила, что отменит несколько сотен рейсов в марте и не менее 1000 в апреле из-за высоких цен на топливо.

А нидерландская авиакомпания KLM пока объявила о небольшом количестве отмен – около 160 рейсов в пределах Европы в течение следующего месяца (80 туда, 80 обратно).

10 апреля Международный совет аэропортов предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

