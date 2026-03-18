Авіакомпанія SAS скасує 1000 рейсів у квітні через високі ціни на пальне

Стрімке зростання цін на пальне змушує авіакомпанію SAS (Scandinavian Airlines System) скасувати кілька сотень рейсів вже в березні, і щонайменше тисячу рейсів буде скасовано протягом квітня.

Про це повідомляє шведська ділова газета Dagens Industri, пише "Європейська правда".

Витрати на пальне складають значну частину вартості квитка. За даними видання, до 30% палива, що використовується в європейській авіації, надходить з країн Перської затоки.

"Ціна на авіаційне паливо подвоїлася за десять днів. Хоча ми намагаємося компенсувати зростання витрат, наскільки це можливо, це справжній удар, який безпосередньо позначається на авіаційній галузі", – зазначає генеральний директор SAS Анко ван дер Верфф.

Тому Анко ван дер Верфф попереджає, що компанії доведеться підвищити ціни, якщо криза затягнеться. Вже зараз SAS почала скасовувати рейси, щоб заощадити кошти.

"Ми скасовуємо кілька сотень рейсів у березні, але намагаємося захистити наш трафік, наскільки це можливо. Після Великодня ми побачимо більше скасованих рейсів, оскільки в цей період завжди спостерігається спад. У квітні йдеться про щонайменше тисячу рейсів. Але це слід порівнювати з тим, що ми виконуємо 800 рейсів на день, тож це не є радикальними заходами", – додав він.

У першу чергу це торкнеться напрямків із великою кількістю рейсів на день. Там перші скорочення вже розпочалися.

