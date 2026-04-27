В авиакомпании Wizz Air не ожидают дефицита авиатоплива из-за войны в Иране

В венгерской авиакомпании Wizz Air не считают вероятным дефицит авиационного топлива, несмотря на опасения по поводу его нехватки в случае продолжения войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Йожефа Варади.

Варади выразил уверенность, что при цене на авиационное топливо на уровне 1 500 долларов за метрическую тонну у танкеров есть стимул направляться в США для его закупки. Таким образом, по его словам, происходит компенсация дефицита поставок с Ближнего Востока, который является основным поставщиком топлива для европейских авиаперевозчиков.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

А нидерландская авиакомпания KLM пока объявила о небольшом количестве отмен – около 160 рейсов в пределах Европы в течение следующего месяца.

