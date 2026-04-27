ЗМІ: Венс засумнівався у правдивості звітів Пентагону щодо війни в Ірані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово ставив під сумнів те, як Міністерство оборони зображує війну в Ірані, зокрема підозрюючи Пентагон у применшуванні різкого виснаження американських ракетних арсеналів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Atlantic від високопосадовців адміністрації.

За словами джерел, Венс висловив свою стурбованість щодо доступності певних ракетних систем під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Наслідки різкого скорочення резервів боєприпасів є жахливими для Вашингтона, адже американським силам потенційно доведеться використовувати ці засоби для захисту Тайваню від Китаю, Південної Кореї від Північної та Європи від Росії.

Як міністр оборони Піт Гегсет, так і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн публічно заявляли, що запаси озброєння США є значними.

Радники Венса припускають, що він намагається уникнути особистого конфлікту або створення розбіжностей у воєнному кабінеті Трампа, представляючи свої побоювання як власні судження, а не звинувачення Пентагону в брехні.

Трамп повторював багато позитивних заяв Гегсета та Кейна щодо війни в Ірані, заявивши кілька тижнів тому, що збитки, завдані американськими військами Тегерану, є перемогою, і що запаси ключової зброї США "практично необмежені".

Джерела припустили, що оптимістичні заяви Гегсета мають на меті дати президенту те, що він хоче почути. На користь цього припущення грає і той факт, що брифінги Пентагону проводяться саме тоді, коли Трамп, як відомо, дивиться телеканал Fox News.

Позитивні висловлювання керівників Пентагону в кращому разі "дають неповну картину", повідомляють джерела знайомі з оцінками розвідки. Згідно з внутрішніми оцінками, Іран зберігає дві третини своїх військово-повітряних сил, основну частину своїх ракетних пускових потужностей і більшість своїх невеликих швидкісних човнів, які можуть мінувати Ормузьку протоку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Дональда Трампа занепокоєні тим, що заяви та звіти міністра оборони США Піта Гегсета щодо операції в Ірані є "занадто оптимістичними" та ризикують дезінформувати громадськість та президента.

Хаотична, але успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E стала найяскравішим свідченням того, що неодноразові заяви Гегсета про панування США в повітрі є предметом занепокоєння серед посадовців.