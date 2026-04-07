У США розкрили деталі операції порятунку льотчиків з території Ірану після збиття їх F-15E

Повітряні сили США врятували льотчиків, які опинились на території Ірану після збиття їх F-15E, за допомогою гелікоптерів, інших літальних апаратів і комунікаційних пристроїв компанії Boeing Co., які пілоти використали для передання своїх місць перебування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп у понеділок на великій пресконференції в Білому домі, присвяченій операції з порятунку льотчиків, розповів, що у них був "складний пристрій типу пейджера, який завжди при них".

"Коли вони вирушають на ці місії, вони переконуються, що в них багато заряду батареї, і що вони в хорошій формі, і цей пристрій спрацював дуже добре – дивовижно, врятував життя", – сказав Трамп.

Цей пристрій – це Combat Survivor Evader Locator, або CSEL, повідомив представник Повітряних сил США. Повітряні сили та ВМС США закупили тисячі таких портативних пристроїв з того часу, як вони стали повністю операційними в 2009 році.

Пристрій надає захищений двосторонній зв'язок майже в реальному часі і точні дані системи глобального позиціонування (GPS). Багатофункціональний мобільний пристрій став вирішальним у знаходженні екіпажу з двох осіб після того, як їхній літак F-15E був уражений тим, що Трамп назвав "вдалим пострілом" переносного ЗРК.

Велика рятувальна операція розпочалася після підтвердження активних рятувальних маяків. Пілот літака з позивним Dude 44 Alpha був врятований в п’ятницю в денній операції.

Оператор бойової системи F-15E з позивним Dude 44 Bravo, хоч і був тяжко поранений, "продовжував працювати та виживати", щоб уникнути захоплення ворогом. Його врятували в суботу ввечері, і більше ніж через 50 годин після початку операції обидва авіатори вже були на території союзників.

У пошуках Dude 44 Bravo ЦРУ "використало як людські ресурси, так і надзвичайні технології, яких не має жодна розвідувальна служба світу, що створювало величезний виклик, подібний до пошуків однієї піщинки в середині пустелі", сказав директор ЦРУ Джон Реткліфф на пресконференції.

"В суботу вранці ми досягли нашої основної мети, знайшовши та підтвердивши, що один з найкращих та найсміливіших американців живий і захований у гірській щілині, все ще невидимий для ворога, але не для ЦРУ", – сказав Реткліфф.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом спершу ЗМІ, а потім президент Дональд Трамп підтвердили його порятунок.