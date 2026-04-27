СМИ: Венс усомнился в достоверности отчетов Пентагона о войне в Иране

Вице-президент США Джей Ди Венс неоднократно ставил под сомнение то, как Министерство обороны описывает войну в Иране, в частности подозревая Пентагон в преуменьшении резкого истощения американских ракетных арсеналов.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Atlantic от высокопоставленных чиновников администрации.

По словам источников, Венс выразил свою озабоченность относительно доступности определенных ракетных систем во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Последствия резкого сокращения запасов боеприпасов являются ужасающими для Вашингтона, ведь американским силам потенциально придется использовать эти средства для защиты Тайваня от Китая, Южной Кореи от Северной и Европы от России.

Как министр обороны Пит Хегсет, так и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн публично заявляли, что запасы вооружения США являются значительными.

Советники Венса предполагают, что он пытается избежать личного конфликта или создания разногласий в военном кабинете Трампа, представляя свои опасения как собственные суждения, а не обвинения Пентагона во лжи.

Трамп повторял многие позитивные заявления Хэгсета и Кейна относительно войны в Иране, заявив несколько недель назад, что ущерб, нанесенный американскими войсками Тегерану, является победой, и что запасы ключевого оружия США "практически неограниченны".

Источники предположили, что оптимистичные заявления Хегсета имеют целью дать президенту то, что он хочет услышать. В пользу этого предположения играет и тот факт, что брифинги Пентагона проводятся именно тогда, когда Трамп, как известно, смотрит телеканал Fox News.

Позитивные высказывания руководителей Пентагона в лучшем случае "дают неполную картину", сообщают источники, знакомые с оценками разведки. Согласно внутренним оценкам, Иран сохраняет две трети своих военно-воздушных сил, основную часть своих ракетных пусковых мощностей и большинство своих небольших скоростных катеров, которые могут заминировать Ормузский пролив.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Дональда Трампа обеспокоены тем, что заявления и отчеты министра обороны США Пита Хэгсета об операции в Иране являются "слишком оптимистичными" и рискуют дезинформировать общественность и президента.

Хаотичная, но успешная миссия по спасению пилотов сбитого Ираном истребителя F-15E стала ярчайшим свидетельством того, что неоднократные заявления Хэгсета о господстве США в воздухе вызывают беспокойство среди чиновников.