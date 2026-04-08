ЗМІ: глава Пентагону передає президенту неправдиві звіти про операцію в Ірані

В адміністрації Дональда Трампа занепокоєні тим, що заяви та звіти міністра оборони США Піта Гегсета щодо операції в Ірані є "занадто оптимістичними" та ризикують дезінформувати громадськість та президента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Washington Post.

Хаотична, але успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E стала найяскравішим свідченням того, що неодноразові заяви Гегсета про панування США в повітрі є предметом занепокоєння серед посадовців.

"Піт не говорить президенту правду. В результаті президент постійно повторює оманливу інформацію", – сказав один представників адміністрації.

Глава Пентагону тижнями стверджував, що Іран "не має протиповітряної оборони" і "нічого не може вдіяти" щодо вторгнення США з повітря. Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в понеділок визнав, що американський винищувач F-15 був збитий ракетою з тепловим наведенням.

Речниця Білого дому Анна Келлі відкинула будь-які твердження про те, що Гегсет дезінформував Трампа щодо панування у повітрі.

"Він завжди мав повну картину конфлікту. Ніщо не здивувало його чи наших військових планувальників, які були готові до будь-яких можливих непередбачених обставин", – сказала вона.

Занепокоєння щодо заяв Гегсета про перебіг операції виходять за рамки його заяв про домінування США в повітрі, заявили американські посадовці.

За їхніми словами, одним із головних джерел суперечок є коментарі Гегсета про успішні зусилля США щодо знищення ракетних та безпілотних програм Ірану, які становлять найсерйознішу загрозу для американських та ізраїльських активів в регіоні.

Згідно з нещодавньою оцінкою американських спецслужб, про зміст якої повідомили три джерела, понад половина ракетних пускових установок країни залишається неушкодженою, а в арсеналі Ірану все ще зберігаються тисячі безпілотників.

31 березня міністр оборони повідомив журналістам, що кількість запусків іранських ракет і безпілотників впала до найнижчого рівня з початку війни. Ця цифра була представлена ​​як доказ того, що "невпинні" удари США та Ізраїлю погіршують здатність Ірану витримувати атаки. Але представники адміністрації згодом заявили, що твердження Гегсета було неправдивим.

Нагадаємо, 6 квітня конгресвумен від Демократичної партії Яссамін Ансарі оголосила, що ініціює процедуру імпічменту міністру оборони Піту Гегсету через його дії щодо операцій США в Ірані.

31 березня Гегсет заявив, що найближчі дні мають стати вирішальними у війні проти Ірану.