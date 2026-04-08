ЗМІ: глава Пентагону передає президенту неправдиві звіти про операцію в Ірані
В адміністрації Дональда Трампа занепокоєні тим, що заяви та звіти міністра оборони США Піта Гегсета щодо операції в Ірані є "занадто оптимістичними" та ризикують дезінформувати громадськість та президента.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Washington Post.
Хаотична, але успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E стала найяскравішим свідченням того, що неодноразові заяви Гегсета про панування США в повітрі є предметом занепокоєння серед посадовців.
"Піт не говорить президенту правду. В результаті президент постійно повторює оманливу інформацію", – сказав один представників адміністрації.
Глава Пентагону тижнями стверджував, що Іран "не має протиповітряної оборони" і "нічого не може вдіяти" щодо вторгнення США з повітря. Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в понеділок визнав, що американський винищувач F-15 був збитий ракетою з тепловим наведенням.
Речниця Білого дому Анна Келлі відкинула будь-які твердження про те, що Гегсет дезінформував Трампа щодо панування у повітрі.
"Він завжди мав повну картину конфлікту. Ніщо не здивувало його чи наших військових планувальників, які були готові до будь-яких можливих непередбачених обставин", – сказала вона.
Занепокоєння щодо заяв Гегсета про перебіг операції виходять за рамки його заяв про домінування США в повітрі, заявили американські посадовці.
За їхніми словами, одним із головних джерел суперечок є коментарі Гегсета про успішні зусилля США щодо знищення ракетних та безпілотних програм Ірану, які становлять найсерйознішу загрозу для американських та ізраїльських активів в регіоні.
Згідно з нещодавньою оцінкою американських спецслужб, про зміст якої повідомили три джерела, понад половина ракетних пускових установок країни залишається неушкодженою, а в арсеналі Ірану все ще зберігаються тисячі безпілотників.
31 березня міністр оборони повідомив журналістам, що кількість запусків іранських ракет і безпілотників впала до найнижчого рівня з початку війни. Ця цифра була представлена як доказ того, що "невпинні" удари США та Ізраїлю погіршують здатність Ірану витримувати атаки. Але представники адміністрації згодом заявили, що твердження Гегсета було неправдивим.
Нагадаємо, 6 квітня конгресвумен від Демократичної партії Яссамін Ансарі оголосила, що ініціює процедуру імпічменту міністру оборони Піту Гегсету через його дії щодо операцій США в Ірані.
31 березня Гегсет заявив, що найближчі дні мають стати вирішальними у війні проти Ірану.