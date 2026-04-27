Король Британії прибув до США

Король Великої Британії Чарльз III прилетів до США, де розпочинає свій чотириденний державний візит.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Король Великої Британії у супроводі королеви Каміли приземлився на авіабазі неподалік від Вашингтона.

Очікується, що члени королівської родини попрямують до Білого дому, де їх зустрінуть американський президент та перша леді США – Дональд Трамп та Меланія Трамп.

Це перший візит короля Великої Британії Чарльза III до США як монарха і перший державний візит британського монарха з 2007 року.

Як відомо, уряд Великої Британії тісно співпрацював з американськими службами безпеки в організації візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у вашингтонському готелі.

А Трамп заявив, що король Великої Британії буде "у повній безпеці" під час свого державного візиту.