Король Великобритании прибыл в США

Король Великобритании Чарльз III прилетел в США, где начинает свой четырёхдневный государственный визит.

Об этом пишет Sky News, передаёт "Европейская правда".

Король Великобритании в сопровождении королевы Камиллы приземлился на авиабазе недалеко от Вашингтона.

Ожидается, что члены королевской семьи отправятся в Белый дом, где их встретят американский президент и первая леди США – Дональд Трамп и Мелания Трамп.

Это первый визит короля Великобритании Чарльза III в США в качестве монарха и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.

Как известно, правительство Великобритании тесно сотрудничало с американскими службами безопасности в организации визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в вашингтонском отеле.

А Трамп заявил, что король Великобритании будет "в полной безопасности" во время своего государственного визита.