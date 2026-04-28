Зеленський призначив посла у Люксембурзі
Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Бельгії Ярослава Мельника надзвичайним і повноважним послом у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.
Про це йдеться в указі №344/2026, оприлюдненому на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Мельника Ярослава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом", – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у липні 2025 року Ярослав Мельника був призначений послом України у Бельгії.
До того, з вересня 2020 року, Ярослав Мельник обіймав посаду посла в Італії.
Перед призначенням до Італії Мельник працював керівником Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента України.
У 2008-2010 роках був заступником керівника торговельно-економічної місії посольства України в Італії при генеральному консульстві в Мілані.