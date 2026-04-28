Зеленський призначив посла у Люксембурзі

Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Бельгії Ярослава Мельника надзвичайним і повноважним послом у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Про це йдеться в указі №344/2026, оприлюдненому на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Мельника Ярослава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2025 року Ярослав Мельника був призначений послом України у Бельгії.

До того, з вересня 2020 року, Ярослав Мельник обіймав посаду посла в Італії.

Перед призначенням до Італії Мельник працював керівником Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента України.

У 2008-2010 роках був заступником керівника торговельно-економічної місії посольства України в Італії при генеральному консульстві в Мілані.