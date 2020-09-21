Зеленський призначив нового посла України в Італії

Президент Україна Володимир Зеленський призначив послом в Італії Ярослава Мельника.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", - йдеться у тексті указу.

40-річний Мельник останні п’ять років працював керівником Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента України.

У 2008-2010 роках був заступником керівника торговельно-економічної місії посольства України в Італії при генеральному консульстві в Мілані.

Нагадаємо, 15 липня Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.