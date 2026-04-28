Зеленский назначил посла в Люксембурге

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Бельгии Ярослава Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Об этом говорится в указе №344/2026, опубликованном на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2025 года Ярослав Мельник был назначен послом Украины в Бельгии.

До этого, с сентября 2020 года, Ярослав Мельник занимал должность посла в Италии.

До назначения в Италию Мельник работал руководителем Главного департамента государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.