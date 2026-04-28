Єврокомісар попереджає про можливі перебої в авіасполученні

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас попередив про можливі значні перебої в авіаперевезеннях внаслідок війни в Ірані та закриття Ормузької протоки.

Заяву представника Єврокомісії наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наразі пального вистачає, і понад 80% аеропортів не повідомляють про його дефіцит.

Однак ціни зросли більш ніж удвічі, що змусило багато авіакомпаній скасувати рейси, які й до війни були ледь економічно вигідними.

Єврокомісар додав, що якщо блокада триватиме і рішення не буде знайдено, після червня може виникнути дефіцит.

"Ситуація не є сприятливою", – заявив він.

Цицикостас підкреслив, що справжнього дефіциту в Європі поки що не очікується, вказавши на наявні аварійні запаси.

Країни-члени ЄС зобов'язані щодня звітувати про свої запаси, щоб мати загальний огляд наявних резервів.

Він додав, що у разі виникнення дефіциту після червня ці запаси можуть бути цілеспрямовано використані.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

А нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни.