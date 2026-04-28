Еврокомиссар предупреждает о возможных перебоях в авиасообщении

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил о возможных значительных перебоях в авиаперевозках вследствие войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Заявление представителя Еврокомиссии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, пока топлива хватает, и более 80% аэропортов не сообщают о его дефиците.

Однако цены выросли более чем вдвое, что заставило многие авиакомпании отменить рейсы, которые и до войны были едва экономически выгодными.

Еврокомиссар добавил, что если блокада продлится и решение не будет найдено, после июня может возникнуть дефицит.

"Ситуация не является благоприятной", – заявил он.

Цицикостас подчеркнул, что настоящего дефицита в Европе пока не ожидается, указав на имеющиеся аварийные запасы.

Страны-члены ЕС обязаны ежедневно отчитываться о своих запасах, чтобы иметь общий обзор имеющихся резервов.

Он добавил, что в случае возникновения дефицита после июня эти запасы могут быть целенаправленно использованы.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

А нидерландская авиакомпания KLM пока объявила о небольшом количестве отмен – около 160 рейсов в пределах Европы в течение следующего месяца.

