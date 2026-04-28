Уряд Греції хоче скасувати анонімність в інтернеті

Грецький уряд працює над планом заборони анонімності в соціальних мережах, прагнучи приборкати зростання агресивності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Euractiv.

Про ідею, яку зараз розглядає уряд Греції, розповів міністр цифрового управління Дімітріс Папастергіу.

"У Стародавній Греції кожен міг відкрито висловлювати свою думку, називаючи своє ім’я – люди піднімали руку і ділилися своїми думками. Це має надихати нас під час формування нової цифрової демократії", – заявив міністр в інтерв’ю виданню на полях Дельфійського економічного форуму.

За твердженням уряду, у соціальних мережах національні політичні дебати часто переростають у скоординовані переслідування, поширення фейкових новин, погроз та мови ворожнечі з боку анонімних користувачів. У кількох випадках правоохоронні органи намагалися, проте безуспішно, ідентифікувати користувачів, які порушили закон своїми висловлюваннями в мережі.

Крім того, хоча сьогодні це трапляється рідше, було чимало випадків, коли анонімні акаунти просували повідомлення конкретних політичних діячів.

Папастергіу зазначив, що люди можуть вільно погоджуватися або не погоджуватися з думкою, за умови, що вони знають, хто її висловлює.

"Головною проблемою анонімності є токсичність – будь-хто, особливо в соціальних мережах, може очорнити особу та знищити її репутацію, не побоюючись жодних наслідків. Ми мусимо знайти спосіб зобов’язати платформи перевіряти ідентичність акаунтів", – зазначив він.

Віцепрем’єр-міністр Павлос Марінакіс пояснив, що мета полягає не у скасуванні псевдонімів, а у забезпеченні того, щоб кожен профіль відповідав реальній особі. Ключове питання для грецького уряду полягає в тому, як такий план можна реалізувати – як з юридичної, так і з політичної точки зору.

Міністр цифрових технологій стверджував, що платформи воліли б зберегти мільярди анонімних або множинних акаунтів, щоб підтримати свої бізнес-моделі. "Однак ми мусимо робити те, до чого зобов’язалися, – захищати демократію та сприяти створенню публічної сфери, вільної від токсичності, яка, як ми бачимо, щодня поширюється в суспільстві", – сказав він.

Восени у Греції затримали чоловіка після погроз на адресу міністра в інтернеті.

Раніше міністр цифрових технологій німецької Баварії Фабіан Мерінг запропонував ввести вимогу використання справжніх імен у соціальних мережах.