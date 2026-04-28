Правительство Греции намерено отменить анонимность в интернете

Правительство Греции разрабатывает план по запрету анонимности в социальных сетях, стремясь сдержать рост агрессивности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Euractiv.

Об идее, которую сейчас рассматривает правительство Греции, рассказал министр цифрового управления Димитрис Папастергиу.

"В Древней Греции каждый мог открыто высказывать свое мнение, называя свое имя – люди поднимали руку и делились своими мыслями. Это должно вдохновлять нас при формировании новой цифровой демократии", – заявил министр в интервью изданию в кулуарах Дельфийского экономического форума.

По утверждению правительства, в социальных сетях национальные политические дебаты часто перерастают в скоординированные преследования, распространение фейковых новостей, угроз и языка вражды со стороны анонимных пользователей. В нескольких случаях правоохранительные органы пытались, однако безуспешно, идентифицировать пользователей, нарушивших закон своими высказываниями в сети.

Кроме того, хотя сегодня это случается реже, было немало случаев, когда анонимные аккаунты продвигали сообщения конкретных политических деятелей.

Папастергиу отметил, что люди могут свободно соглашаться или не соглашаться с мнением, при условии, что они знают, кто его высказывает.

"Главная проблема анонимности – это токсичность: любой, особенно в социальных сетях, может очернить человека и уничтожить его репутацию, не опасаясь никаких последствий. Мы должны найти способ обязать платформы проверять идентичность аккаунтов", – отметил он.

Вице-премьер-министр Павлас Маринакис пояснил, что цель заключается не в отмене псевдонимов, а в обеспечении того, чтобы каждый профиль соответствовал реальному человеку. Ключевой вопрос для греческого правительства заключается в том, как такой план можно реализовать – как с юридической, так и с политической точки зрения.

Министр цифровых технологий утверждал, что платформы предпочли бы сохранить миллиарды анонимных или множественных аккаунтов, чтобы поддержать свои бизнес-модели. "Однако мы должны делать то, к чему обязались, – защищать демократию и способствовать созданию публичной сферы, свободной от токсичности, которая, как мы видим, ежедневно распространяется в обществе", – сказал он.

Осенью в Греции задержали мужчину после угроз в адрес министра в интернете.

Ранее министр цифровых технологий немецкой Баварии Фабиан Меринг предложил ввести требование использования настоящих имен в социальных сетях.