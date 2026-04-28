В одній з гімназій Литви стався напад з ножем: є поранені

У вівторок вранці в литовському місті Маріямполе стався напад з ножем у гімназії "Судувос", внаслідок якого порання отримали двоє дівчат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними поліції, інформація про юнака, який ходив гімназією, демонструючи ніж, з’явилась надійшла близько 07:50 за місцевим часом.

Незабаром після цього надійшло друге повідомлення про те, що дві дівчини отримали поранення. За попередньою інформацією, обом постраждалим було завдано ножових поранень у спину.

Учениць, 2010 і 2007 років народження, доставили до лікарні. За словами поліції, їхні поранення не загрожують життю.

Поліція затримала 17-річного підозрюваного у скоєнні нападу.

Як зазначили правоохоронці, мотив нападу залишається нез’ясованим, але попередні висновки свідчать про те, що жертв, ймовірно, було обрано випадково.

"За попередніми даними, це були учениці, які просто опинилися на його шляху", – сказала речниця поліції Ієва Петрулевічене.

У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

