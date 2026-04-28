В одной из гимназий Литвы произошло нападение с ножом: есть раненые

Во вторник утром в литовском городе Мариямполе в гимназии "Судувос" произошло нападение с ножом, в результате которого ранения получили две девушки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным полиции, информация о юноше, который ходил по гимназии, демонстрируя нож, поступила около 07:50 по местному времени.

Вскоре после этого поступило второе сообщение о том, что две девушки получили ранения. По предварительной информации, обеим пострадавшим были нанесены ножевые ранения в спину.

Учениц, 2010 и 2007 годов рождения, доставили в больницу. По словам полиции, их ранения не угрожают жизни.

Полиция задержала 17-летнего подозреваемого в совершении нападения.

Как отметили правоохранители, мотив нападения остается невыясненным, но предварительные выводы свидетельствуют о том, что жертвы, вероятно, были выбраны случайно.

"По предварительным данным, это были ученицы, которые просто оказались на его пути", – сказала пресс-секретарь полиции Иева Петрулевичене.

В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

