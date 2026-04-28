Литовська держкомпанія припинить фінансувати оренду житла для українських біженців

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid більше не фінансуватиме оренду житла та комунальні платежі для українців, які раніше покривалися для родичів співробітників "Укренерго", що втекли від війни.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Litgrid покривала витрати на оренду та комунальні послуги для українських сімей, що коштувало понад 200 тисяч євро на рік.

Однак після зміни керівництва Litgrid у лютому було прийнято рішення припинити компенсацію орендної плати для українців.

"Тимчасові заходи мають початок і кінець. Ми не зобов’язані робити щось безкінечно, адже це підтримка – вона є добровільною. Звісно, це делікатне питання – сім’ї, діти, люди похилого віку – але завжди виникає дилема: що робити", – сказав новий генеральний директор компанії Андрюс Шемешкевічюс.

Своєю чергою колишній глава Litgrid Рокас Масюліс повідомив, що українським сім'ям нещодавно було сказано, що підтримка буде продовжена.

"З самого початку їм сказали, що ми будемо піклуватися про них до кінця війни. Після затвердження бюджету на цей рік ми повідомили їм, що вони зможуть залишитися і цього року", – сказав Масюліс.

Він підкреслив, що підтримка була не тільки моральною, а й практичною. Українські фахівці надавали консультації щодо захисту інфраструктури та допомагали доставляти обладнання, необхідне для синхронізації литовської енергосистеми з рештою Європи.

"Український залізничний вагон врятував нашу синхронізацію. Ви виганяєте сім’ї співробітників "Укренерго" на вулицю, а потім питаєте, чи зможуть вони продовжувати консультувати нас", – наголосив Масюліс.

Однак нинішнє керівництво Litgrid і міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас наполягають на тому, що загальна підтримка України не зменшиться.

"Нам потрібно знайти збалансовані рішення – не виганяти людей на вулицю, але й шукати довгострокові рішення", – сказав міністр.

За оцінками Департаменту міграції Литви, за 2025 рік у країні кількість українських біженців зросла на понад 10 тисяч осіб.

Повідомляли також, що з 1 вересня 2026 року безкоштовний громадський транспорт у литовському Вільнюсі для українських біженців буде доступний лише за наявності персоналізованої "української карти".