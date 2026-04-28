Литовская госкомпания прекратит финансировать аренду жилья для украинских беженцев

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid больше не будет финансировать аренду жилья и коммунальные платежи для украинцев, которые ранее покрывались для родственников сотрудников "Укрэнерго", бежавших от войны.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Litgrid покрывала расходы на аренду и коммунальные услуги для украинских семей, что обходилось более чем в 200 тысяч евро в год.

Однако после смены руководства Litgrid в феврале было принято решение прекратить компенсацию арендной платы для украинцев.

"Временные меры имеют начало и конец. Мы не обязаны делать что-то бесконечно, ведь эта поддержка – она добровольна. Конечно, это деликатный вопрос – семьи, дети, пожилые люди – но всегда возникает дилемма: что делать", – сказал новый генеральный директор компании Андрюс Шемешкевичюс.

В свою очередь бывший глава Litgrid Рокас Масюлис сообщил, что украинским семьям недавно было сказано, что поддержка будет продлена.

"С самого начала им сказали, что мы будем заботиться о них до конца войны. После утверждения бюджета на этот год мы сообщили им, что они смогут остаться и в этом году", – сказал Масюлис.

Он подчеркнул, что поддержка была не только моральной, но и практической. Украинские специалисты предоставляли консультации по защите инфраструктуры и помогали доставлять оборудование, необходимое для синхронизации литовской энергосистемы с остальной Европой.

"Украинский железнодорожный вагон спас нашу синхронизацию. Вы выгоняете семьи сотрудников "Укрэнерго" на улицу, а потом спрашиваете, смогут ли они продолжать консультировать нас", – подчеркнул Масюлис.

Однако нынешнее руководство Litgrid и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас настаивают на том, что общая поддержка Украины не уменьшится.

"Нам нужно найти сбалансированные решения – не выгонять людей на улицу, но и искать долгосрочные решения", – сказал министр.

По оценкам Департамента миграции Литвы, за 2025 год в стране количество украинских беженцев выросло более чем на 10 тысяч человек.

Также сообщалось, что с 1 сентября 2026 года бесплатный общественный транспорт в литовском Вильнюсе для украинских беженцев будет доступен только при наличии персонализированной "украинской карты".