У Литві за рік кількість українських біженців зросла на понад 10 тисяч

За оцінками Департаменту міграції Литви, за 2025 рік у країні кількість українських біженців зріс на понад 10 тисяч осіб.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними Департаменту міграції Литви, на 5 березня 2026 року, в Литві проживало 53 379 українських біженців. Рівно рік тому таких осіб було 43 071, а на початку березня 2024 року – 39 468.

Статистичні дані були отримані після завершення заміни цифрових тимчасових дозволів на проживання для українських біженців на підставі тимчасового захисту.

Наявні статистичні дані свідчать про те, що все більше українців, які втекли від російської агресії до Литви, вирішують залишитися в країні, а не виїжджати до інших європейських країн або повертатися на батьківщину.

"Звичайно, рух біженців не зупинився, українці досить активно мігрують, але останні дані свідчать про те, що більшість біженців, які раніше прибули до Литви і проживають тут щонайменше рік, стають більш осілими", – зазначила директорка департаменту Індре Гаспере.

Як зазначається, зараз цифрові дозволи, які мають всі біженці та члени їхніх сімей, чинні до 4 березня наступного року. Ці документи, які надають право проживати в Литві на підставі тимчасового захисту, необхідно щороку замінювати або продовжувати.

Дані показують, що цього року понад 42,5 тисячі українців поновили такі документи, тоді як минулого року було поновлено майже 37 тисяч цифрових дозволів.

Нещодавно писали, що з 1 вересня 2026 року безкоштовний громадський транспорт у литовському Вільнюсі для українських біженців буде доступний лише за наявності персоналізованої "української карти".

Писали, що з 9 лютого, у Литві теоретичний іспит з водіння також можна буде складати українською мовою.