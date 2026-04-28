ЗМІ: в ЄС панує скепсис щодо застосунку для перевірки віку інтернет-користувачів

Столиці країн-членів ЄС ставляться скептично, а то й відверто зневажливо до нового застосунку, створеного Європейською комісією для перевірки віку інтернет-користувачів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, 29 квітня Єврокомісія рекомендуватиме країнам використовувати застосунок, розроблений нею для захисту дітей від небезпек в інтернеті, на тлі того як уряди впроваджують перевірку віку для доступу до порнографії, алкоголю – і, ймовірно, незабаром, соціальних мереж.

Однак урядовці з восьми країн-членів розповіли, що вони не впевнені, не схильні та навіть не бажають впроваджувати застосунок ЄС. Багато хто зазначив, що віддає перевагу власним національним рішенням.

Ця негативна реакція свідчить про те, наскільки гострою стала проблема перевірки віку користувачів в інтернеті, оскільки Брюссель намагається розробити загальноєвропейські правила для захисту неповнолітніх.

Запуск застосунку ЄС пройшов не без проблем: хакери виявили вразливості в програмному забезпеченні вже через кілька годин після того, як на початку цього місяця Європейська комісія оголосила його "технічно готовим".

Ірландія, Франція та Польща віддають перевагу своїм наявним застосункам, а не застосунку ЄС, повідомили посадовці у відповідях на запит Politico.

Міністерство цифрових технологій Німеччини повідомило місцевим ЗМІ, що не планує впроваджувати застосунок.

Фінляндія "не впроваджує активно" застосунок ЄС, зазначило міністерство фінансів країни у своїй заяві.

Міністерка цифрових технологій Нідерландів Віллемейн Ардтс заявила, що її міністерство "ретельно оцінює", чи є застосунок ЄС "безпечним, таким, що не порушує конфіденційність, та таким, що важко обійти".

Міністр цифрових технологій Греції Дімітріс Папастергіу сказав в інтерв’ю, що якщо ЄС випустить один застосунок і скаже столицям країн-членів використовувати лише його, Афіни підкоряться, але додав, що вважає малоймовірним, що Брюссель зобов’яже використовувати єдиний застосунок.

