СМИ: в ЕС царит скепсис из-за приложения для проверки возраста интернет-пользователей

Столицы стран-членов ЕС относятся скептически, а то и откровенно пренебрежительно к новому приложению, созданному Европейской комиссией для проверки возраста интернет-пользователей.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, 29 апреля Еврокомиссия будет рекомендовать странам использовать приложение, разработанное ею для защиты детей от опасностей в интернете, на фоне того как правительства внедряют проверку возраста для доступа к порнографии, алкоголю – и, вероятно, вскоре, социальным сетям.

Однако чиновники из восьми стран-членов рассказали, что они не уверены, не склонны и даже не желают внедрять приложение ЕС. Многие отметили, что предпочитают собственные национальные решения.

Эта негативная реакция свидетельствует о том, насколько острой стала проблема проверки возраста пользователей в интернете, поскольку Брюссель пытается разработать общеевропейские правила для защиты несовершеннолетних.

Запуск приложения ЕС прошел не без проблем: хакеры обнаружили уязвимости в программном обеспечении уже через несколько часов после того, как в начале этого месяца Европейская комиссия объявила его "технически готовым".

Ирландия, Франция и Польша отдают предпочтение своим существующим приложениям, а не приложению ЕС, сообщили чиновники в ответах на запрос Politico.

Министерство цифровых технологий Германии сообщило местным СМИ, что не планирует внедрять приложение.

Финляндия "не внедряет активно" приложение ЕС, отметило министерство финансов страны в своем заявлении.

Министр цифровых технологий Нидерландов Виллемейн Ардтс заявила, что ее министерство "тщательно оценивает", является ли приложение ЕС "безопасным, таким, что не нарушает конфиденциальность, и таким, что трудно обойти".

Министр цифровых технологий Греции Димитрис Папастергиу сказал в интервью, что если ЕС выпустит одно приложение и скажет столицам стран-членов использовать только его, Афины подчинятся, но добавил, что считает маловероятным, что Брюссель обяжет использовать единое приложение.

Напомним, турецкий парламент 23 апреля принял законопроект, который предусматривает ограничение доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС относительно ограничений соцсетей для детей.