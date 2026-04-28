У Франції кажуть, що мають достатні запаси пального попри глобальну енергокризу

Міністр економіки Франції Ролан Лексюр запевняє, що країна має достатні запаси пального попри нафтову кризу, яка охопила Азію через війну на Близькому Сході.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Зіткнувшись із наслідками війни на Близькому Сході, "ми готуємося до всього", запевнив міністр.

Коли його запитали про можливість нестачі палива цього літа – сценарій, про який він говорив лише кілька тижнів тому, – Лескюр спробував заспокоїти ситуацію.

"Якби ми завтра повністю припинили імпорт, у нас було б запасів на три місяці", – підкреслив міністр, маючи на увазі стратегічні запаси Франції.

Він також додав, що ситуація з пальним в Європі і в Азії відрізняється.

"В Азії, так, є нафтова криза. У Європі, на щастя, ми не стикаємося з таким ризиком... У нас все ще є величезні запаси", – сказав Лескюр.

За його словами, потенційною проблемою може стати нестача авіаційного палива. У цьому контексті французький міністр вказав на сильну залежність європейських авіакомпаній від авіапального з країн Перської затоки.

"Ми зустрінемося з усіма авіакомпаніями, щоб проаналізувати ситуацію напередодні літнього сезону відпусток. Загалом у нас попереду ще кілька місяців", – зазначив міністр.

Він також додав, що розраховує на збільшення нафтопереробних потужностей у Європі, щоб уникнути сценарію з довгими чергами на заправках у найближчі місяці.

Єврокомісія 22 квітня оприлюднила пакет заходів на рівні ЄС для боротьби з енергокризою, спричиненою війною на Близькому Сході.

Писали, що Франція у травні витратить приблизно 180 млн євро на заходи підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне.

